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Зеленський про блокування 8 млрд євро від ЄС: "Це злочин або помилка"

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Україна, Четвер 04 серпня 2022 23:00
Зеленський про блокування 8 млрд євро від ЄС: "Це злочин або помилка" Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Євгеній Прокопенко

Штучна затримка фінансової допомоги для України - це або злочин, або помилка.

Про це у своєму вечірньому зверненні заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна.

Так глава держави відреагував на блокування фінансової допомоги Україні від ЄС.

"Нагадую лідерам деяких країн ЄС, що не можна робити заручниками їх нерішучості чи бюрократизму українських пенсіонерів, переселенців, вчителів та інших наших людей, які залежать від бюджетних виплат", - сказав Зеленський.

Він нагадав, що 8 млрд євро наразі загальмовані.

"І така штучна затримка фінансової допомоги для нашої держави - це або злочин, або помилка. І складно сказати, що з цього гірше в умовах повномасштабної війни. Яка європейська країна відповідальна за це, називати не хочу. Будемо вірити, що це все ж таки помилка і її буде виправлено", - заявив президент України.

Нагадаємо, в Німеччині блокують надання Україні фінансової допомоги. Хоча рішення про надання було ухвалено на саміті ЄС ще наприкінці червня.

Днями в ОП України повідомили, що Німеччина та ще деякі держави-члени ЄС блокують виділення другого траншу макрофінансової допомоги для України.

7 липня Європейський парламент підтримав надання Україні європейської макрофінансової допомоги на 1 млрд євро.

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