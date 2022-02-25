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Зеленський і Байден обговорили посилення санкцій проти Росії та оборонну допомогу Україні

Автор: Дмитрий Кузнецов

Президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден здзвонилися 25 лютого на тлі вторгнення Росії. Лідери обговорили посилення санкцій проти Росії та оборонну допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Зеленського.

"Посилення санкцій, конкретна оборонна допомога і антивоєнна коаліція щойно обговорювалися з Байденом", - написав Зеленський.

Глава держави подякував США за потужну підтримку України.

Нагадаємо, раніше Зеленський записав чергове звернення до українців. Він запевнив, що керівництво країни залишається в Києві.

Зазначимо, сьогодні Зеленський звернувся до президента Росії Володимира Путіна і запропонував сісти за стіл переговорів.

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