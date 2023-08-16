Зеленский об атаке на украинские порты: специальный удар РФ по безопасности ряда народов

Глава государства напомнил, что сегодня россияне ударили по портовой инфраструктуре Украины, которая задействована в гарантировании не только нашей безопасности, но и мировой продовольственной безопасности. Страна-агрессор за месяц после выхода из "зерновой сделки" совершила уже семь массированных атак.

По словам Зеленского, подобные атаки оккупантов - это удары по мировых продовольственных ценах и по социальной и политической стабильности в Африке и Азии.

"Базовые вещи, которые дают каждому обществу нормальную жизнь - это еда на столах у семей. Ни один другой террорист в мире, кроме России, еще никогда так откровенно и намеренно не бил по безопасности сразу стольких народов. Надо на это реагировать. Всем! Надо этому противодействовать - активно, совместными усилиями", - подчеркнул президент.

Ночной удар россиян

Напомним, сегодня, 16 августа, российские оккупанты в очередной раз пытались атаковать Украину при помощи дронов-камикадзе "Шахед". Основную часть БПЛА они направили в сторону южных регионов.

В Воздушных силах отметили, что подразделениям противовоздушной обороны удалось сбить над Одесской и Николаевской областью 13 вражеских беспилотников. Но там были и попадания.

В частности, один из дронов ударил по порту "Рени", в результате чего там начался пожар и были повреждения.