Умеров на "Рамштайне" сделал заявление о миротворцах в Украине

Украина будет работать над форматом размещения миротворцев. Он хорошо воспринимается партнерами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова во время "Рамштайна".

Он, комментируя вопрос о том, как министры обороны других стран отреагировали на недавние слова президента Украины Владимира Зеленского о миротворцах, напомнил, что контингенты были уже указаны партнерами Украины, в частности ранее Франция выходила с такой инициативой. "Это очень хорошо воспринимается, то есть будем работать над этим форматом", - констатировал Умеров.