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Умеров на "Рамштайне" сделал заявление о миротворцах в Украине

Украина, Четверг 09 января 2025 22:21
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Умеров на "Рамштайне" сделал заявление о миротворцах в Украине Фото: министр обороны Украины Рустем Умеров (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украина будет работать над форматом размещения миротворцев. Он хорошо воспринимается партнерами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Рустема Умерова во время "Рамштайна".

Он, комментируя вопрос о том, как министры обороны других стран отреагировали на недавние слова президента Украины Владимира Зеленского о миротворцах, напомнил, что контингенты были уже указаны партнерами Украины, в частности ранее Франция выходила с такой инициативой.

"Это очень хорошо воспринимается, то есть будем работать над этим форматом", - констатировал Умеров.

Заявление Зеленского о введении миротворцев в Украину

Президент Украины Владимир Зеленский, выступая на встрече "Рамштайн", заявил, что инициатива по введению западных войск в Украину является одной из лучших в вопросе принуждения РФ к миру.

"Считаю, что такое развертывание контингентов партнеров является одним из лучших инструментов", - сказал президент, добавив, что наряду с Францией, которая выступила инициатором во введении миротворцев в Украину, он услышал сигнал поддержки в этом вопросе и со стороны Британии.

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