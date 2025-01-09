Зеленский анонсировал визит Стармера в Украину: будут говорить о британских миротворцах

Инициатива по контингенту миротворцев в Украине может стать частью гарантий безопасности. В частности, с Британией будет обсуждаться возможность отправки военного контингента.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий президента Украины Владимира Зеленского украинским журналистам по результатам "Рамштайна".

"Эта инициатива может стать частью гарантий безопасности для Украины. Безусловно, одним контингентом некоторых стран не обойдется, этого недостаточно. Но то, что это может быть составляющей будущих гарантий безопасности - да", - заявил глава государства.

Зеленский отметил, что данная инициатива была основана президентом Франции Эммануэлем Макроном. Он также сказал, что будет говорить об этом с премьер-министром Британии Киром Стармером, тем самым анонсировав визит главы британского правительства в Украину.

"Британцы смотрят положительно (на инициативу Макрона относительно миротворцев - ред.). Но я буду в деталях говорить с премьер-министром об этом на нашей встрече. Она состоится. У него будет визит в Украину. Будем говорить, у нас уже есть серьезные решения между нашими странами, но все немножко позже", - резюмировал президент.