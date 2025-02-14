Зеленский анонсировал визит в Саудовскую Аравию: будет ли встреча с россиянами

"У меня будет официальный визит в Саудовскую Аравию для встречи с его королевским высочеством. Затем в Турцию. С россиянами не будет встречи", - заявил Зеленский.

При этом президент Украины не уточнил, когда именно запланирована поездка в Саудовскую Аравию и Турцию.