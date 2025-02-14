Зеленський анонсував візит до Саудівської Аравії: чи буде зустріч з росіянами

"У мене буде офіційний візит в Саудівську Аравію для зустрічі з його королівською високістю. Потім до Туреччини. З росіянами не буде зустрічі", - заявив Зеленський.

При цьому президент України не уточнив, коли саме запланована поїздка до Саудівської Аравії та Туреччини.



