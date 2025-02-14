Зеленський анонсував візит до Саудівської Аравії: чи буде зустріч з росіянами

Президент України Володимир Зеленський відвідає Саудівську Аравію та Туреччину. Але глава держави не зустрічатиметься з росіянами
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського під час спілкування з журналістами на полях Мюнхенської конференції з безпеки.
"У мене буде офіційний візит в Саудівську Аравію для зустрічі з його королівською високістю. Потім до Туреччини. З росіянами не буде зустрічі", - заявив Зеленський.
При цьому президент України не уточнив, коли саме запланована поїздка до Саудівської Аравії та Туреччини.
Напередодні, 13 лютого, президент США Дональд Трамп заявив, що представники США, України та Росії нібито проведуть зустріч у Саудівській Аравії наступного тижня.
Проте співрозмовник в президентській команді у коментарі РБК-Україна повідомив, що Україна не планувала проводити переговори у Саудівській Аравії наступного тижня.
Також Трамп заявляв, що нібито представники України, США та Росії проведуть зустріч на Мюнхенській конференції з безпеки. Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин заперечив це.
Як повідомив голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген, росіяни не будуть брати участь у конференції, бо не отримати акредитації.
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