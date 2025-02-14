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Війна в Україні Зеленський заяви Мюнхенська конференція Дональд Трамп

Зеленський анонсував візит до Саудівської Аравії: чи буде зустріч з росіянами

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський відвідає Саудівську Аравію та Туреччину. Але глава держави не зустрічатиметься з росіянами

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Зеленського під час спілкування з журналістами на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

"У мене буде офіційний візит в Саудівську Аравію для зустрічі з його королівською високістю. Потім до Туреччини. З росіянами не буде зустрічі", - заявив Зеленський.

При цьому президент України не уточнив, коли саме запланована поїздка до Саудівської Аравії та Туреччини.


 

Трамп анонсував зустріч у Саудівській Аравії

Напередодні, 13 лютого, президент США Дональд Трамп заявив, що представники США, України та Росії нібито проведуть зустріч у Саудівській Аравії наступного тижня.

Проте співрозмовник в президентській команді у коментарі РБК-Україна повідомив, що Україна не планувала проводити переговори у Саудівській Аравії наступного тижня.

Також Трамп заявляв, що нібито представники України, США та Росії проведуть зустріч на Мюнхенській конференції з безпеки. Радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин заперечив це.

Як повідомив голова Мюнхенської конференції з безпеки Крістоф Хойсген, росіяни не будуть брати участь у конференції, бо не отримати акредитації.

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