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Зеленский анонсировал "важные решения" по истребителям после встречи с Сунаком

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Украина, Понедельник 15 мая 2023 13:57
Зеленский анонсировал "важные решения" по истребителям после встречи с Сунаком Фото: Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Риши Сунак (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал поставки истребителей с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Решения ожидаются в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

"Я думаю, что в ближайшее время вы услышите какие-то очень важные решения. Но нам нужно еще немного над этим поработать", - сказал он после встречи с Сунаком.

Зеленский заявил, что обсуждал с британским премьером "авиационную коалицию" для поставки Украине истребителей.

Сунак в свою очередь сказал, что два лидера говорили с международными партнерами о дальнейшей поддержке Украины.

Он сказал, что Великобритания будет ключевой частью коалиции стран, поддерживающих Украину, хотя и говорит, что поставки боевой авиации - это "непростая задача".

По его словам, речь идет не только о предоставлении самолетов, но и об обучении пилотов и других аспектах логистики, но Великобритания "может сыграть в этом большую роль".

Сунак напомнил, что Великобритания начнет "относительно скоро" обучение украинских пилотов.

Как сообщало РБК-Украина, премьер-министр Риши Сунак заявил, что Британия начнет обучение украинских пилотов на военных самолетах.

Как сообщало РБК-Украина, в воздушном пространстве Польши зафиксировали аэростат, который залетел с территории Беларуси.

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