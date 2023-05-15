Зеленський анонсував "важливі рішення" щодо винищувачів після зустрічі з Сунаком

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian .

"Я думаю, що найближчим часом ви почуєте якісь дуже важливі рішення. Але нам потрібно ще трохи над цим попрацювати", - сказав він після зустрічі із Сунаком.

Зеленський заявив, що обговорював із британським прем'єром "авіаційну коаліцію" для постачання Україні винищувачів.

Сунак, у свою чергу, сказав, що два лідери говорили з міжнародними партнерами про подальшу підтримку України.

Він сказав, що Велика Британія буде ключовою частиною коаліції країн, які підтримують Україну, хоча й каже, що постачання бойової авіації - це "непросте завдання".

За його словами, йдеться не лише про надання літаків, а й про навчання пілотів та інші аспекти логістики, але Великобританія "може відіграти у цьому велику роль".

Сунак нагадав, що Велика Британія розпочне "досить скоро" навчання українських пілотів.

Як повідомляло РБК-Україна, прем'єр-міністр Ріші Сунак заявив, що Британія розпочне навчання українських пілотів на військових літаках.