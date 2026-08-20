Зеленский анонсировал "справедливый и дальнобойный" ответ Украины на ночной обстрел

Украина "справедливо и дальнобойно" ответит на массированный ночной удар российских окупантов по Киеву и области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.
"Мы обязательно ответим на этот российский удар так же, как и на другие российские удары, - ответим вполне справедливо и дальнобойно", - подчеркнул президент.
Глава государства также подчеркнул, что украинская дальнобойность будет получать еще большее количество ресурса.
Напомним, в ночь на сегодня страна-агрессор нанесла массированный комбинированный удар по Киеву и области. Воздушная тревога в столице продолжалась около девяти часов. Основной удар враг направил по Киевщине.
Впоследствии Зеленский сообщил, что в результате ночной атаки повреждены 30 жилых домов, а также школа, больница и детский сад. Сейчас известно о 15 погибших в Киеве.
Глава государства также подчеркнул, что российский удар стал одним из "наиболее циничных, просчитанных и масштабных".
Отметим, во время ночной атаки оккупанты нанесли удар по Броварскому району, где была повреждена нефтебаза сети KLO.
Кроме того, значительные разрушения получили логистические центры известных брендов. Россияне атаковали склады "Форы" и Yves Rocher.