Зеленский анонсировал разговор с Трампом: что планирует обсудить

Президент Украины Владимир Зеленский проведет телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Он может состояться завтра или в ближайшие дни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы украинского государства на брифинге с лидерами ЕС.
Зеленский подчеркнул, что Украина рассчитывает на продолжение помощи от США, поскольку есть определенные возможности, которые страны Европы передать не могут. В первую очередь речь о ракетах для систем противовоздушной обороны Patriot, которые являются критически важными.
Также президент добавил, что Украина рассчитывает и на собственное производство. Для этого нужно больше финансирования со стороны партнеров.
"Слава Богу, у нас хорошие отношения со странами Европы. Что касается двусторонних отношений с США и их поддержки, то я надеюсь, что, возможно, завтра или в ближайшие дни мы поговорим об этом с президентом Трампом", - рассказал Зеленский.
Напомним, сегодня, 3 июля, Politico со ссылкой на собственные источники написало, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп проведут телефонный разговор.
Это произойдет после того, как Вашингтон решил приостановить поставки военной помощи Украине.
При этом Financial Times со ссылкой на источники утверждало, что разговор должен состояться уже завтра, 4 июля.
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