Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Зеленский анонсировал решения для мотивации войска

20:51 21.04.2026 Вт
2 мин
О каких именно шагах идет речь?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)

В Украине готовятся решения для большей мотивации защитников - как по комплектованию подразделений, так и по их финансированию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства рассказал о результатах обсуждения мотивации военных с министром обороны Украины Михаилом Федоровым и военным командованием.

"Есть вещи, которые нужно сделать для большей мотивации наших военных - как по комплектованию подразделений, так и по дополнительному финансированию армии. Решения готовятся", - подчеркнул президент.

Напомним, в Украине внедряют единую наземную станцию для оптоволоконных дронов. Новая разработка заменит разрозненные системы управления и значительно облегчит работу операторов в боевых условиях.

Кроме того, производитель крылатой ракеты "Фламинго", украинская компания Fire Point, выходит на финальный этап создания двух новых сверхзвуковых баллистических ракет - FP-7 и FP-9.

Fire Point также ведет переговоры с европейскими компаниями по запуску новой системы противовоздушной обороны, которая должна стать более дешевой альтернативой Patriot.

Отметим, глава подкомитета по госбезопасности Федор Вениславский сообщил, что украинские разведчики и ученые уже тестируют собственный "воздушный космодром" и выводят ракеты на высоту более 200 км.

РБК-Украина также писало, что Силы обороны пока удерживают преимущество в ударных дронах, а соотношение на фронте оценивается примерно как 1,3 к 1 в пользу ВСУ.

