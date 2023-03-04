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Зеленский анонсировал решение Кабмина по укреплению местных бюджетов

Новина українською →
Украина, Суббота 04 марта 2023 17:44
Зеленский анонсировал решение Кабмина по укреплению местных бюджетов Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые решения Кабинета министров по увеличению местных бюджетов уже в этом месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Договорились сегодня, что уже в марте Кабмин подготовит решения, необходимые нашим общинам для бюджетной устойчивости. Соответствующие изменения в закон о государственном бюджете Украины будут предложены Верховной Раде", - сказал Зеленский.

Также он отметил, что сегодня Кабмин утвердил Государственную антикоррупционную программу. Это системные шаги, которые дадут государству больше прозрачности, а обществу больше возможностей для взаимодействия с государством.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что Кабинет министров поддержал распоряжение, согласно которому конфискованное у Виктора Януковича имущество переходит в управление Фонда госимущества.

Также ранее мы писали, что Кабмин внес изменения в порядок определения ущерба и ущерба, нанесенного Украине в результате вооруженной агрессии РФ. В него внесли направление крестьянских и фермерских хозяйств.

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