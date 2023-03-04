Зеленский анонсировал решение Кабмина по укреплению местных бюджетов

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал новые решения Кабинета министров по увеличению местных бюджетов уже в этом месяце.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на вечернее обращение главы государства.

"Договорились сегодня, что уже в марте Кабмин подготовит решения, необходимые нашим общинам для бюджетной устойчивости. Соответствующие изменения в закон о государственном бюджете Украины будут предложены Верховной Раде", - сказал Зеленский.

Также он отметил, что сегодня Кабмин утвердил Государственную антикоррупционную программу. Это системные шаги, которые дадут государству больше прозрачности, а обществу больше возможностей для взаимодействия с государством.