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Кабмин передал Фонду госимущества конфискованное имущество Януковича

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Украина, Пятница 03 марта 2023 17:22
Кабмин передал Фонду госимущества конфискованное имущество Януковича Фото: экс-президент Украины Виктор Янукович (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Кабинет министров поддержал распоряжение, согласно которому конфискованное у Виктора Януковича имущество переходит в управление Фонда госимущества

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Фонда госимущества.

Как рассказали в ведомстве, в их управление переходит квартира и два машиноместа в Киеве, три здания, жилой дом и два земельных участка в Донецке, нежилые здания в Ялте, судно "Бриг" два автомобиля.

Кроме этого Фонду был передан Центр отдыха и здоровья и два жилых дома, которые находятся в Вышгородском районе Киевской области. Также гостинично-ресторанный комплекс "Акация". Фонд был передан в управление 100% ООО "Танталит" и ООО "Дом Лесника".

"ФГИ готов взять на себя ответственность за эффективное управление этим имуществом и обеспечить его работу во благо нашего государства и всех граждан", - рассказал глава ФГИ Рустем Умеров.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Швейцария инициировала начало новой процедуры конфискации активов оцепления бывшего президента Украины Виктора Януковича, заблокированных после 2014 года.

Напомним, правительство Швейцарии отказывается конфисковать замороженные российские активы в пользу Украины. Власти объясняют, что это идет в разрез конституции страны.

Ранее Швейцария рассматривала возможность конфискации активов экс-нардепа Юрия Иванющенко.

С начала войны следователи Национального агентства по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), разыскали на 1,5 млрд грн активов и более 300 объектов, принадлежащих подсанкционным лицам.

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