ua ru
Пт, 03 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украина посчитает ущерб, который Россия нанесла фермерам и сельским хозяйствам

Новина українською →
Киев, Пятница 03 марта 2023 14:10
Украина посчитает ущерб, который Россия нанесла фермерам и сельским хозяйствам Фото: Украина посчитает ущерб, который Россия нанесла фермерам и сельским хозяйствам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Кабмин внес изменения в порядок определения ущерба и ущерба, причиненного Украине в результате вооруженной агрессии РФ. В него внесли направление с/х и фермерских хозяйств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

"Дополнены направления, по которым осуществляется определение ущерба и ущерба, причиненного Украине вследствие вооруженной агрессии РФ, новым направлением - ущерб, причиненный личным крестьянским хозяйствам и/или фермерским хозяйствам, зарегистрированным как ФОП", - написал Мельничук.

Порядок включает вред от увечья, телесного повреждения, гибели сельскохозяйственных животных, а также ущерб вследствие уничтожения или повреждения сельскохозяйственной техники и оборудования для агропромышленного комплекса.

Отметим, что в условиях войны аграрный сектор стал основой украинского экспорта валютных поступлений от торговли. Четыре из топ-5 позиций товаров, которые Украина продавала в 2022 году, заняли продовольственные и с/х товары.

Напомним, недавно мы сообщали, что для аграриев Мелитополя придумали условия, чтобы они по дешево сдавали зерно оккупантам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
фермери аграрії
NEWS
Небесная стража. Зачем Украине западные истребители и когда она их может получить
Небесная стража. Зачем Украине западные истребители и когда она их может получить
DAILY
Алексей Данилов: Как только мы выйдем на границы, даже не представляю, где уже должен быть Путин
Ростислав Шаправскийглавный редактор РБК-Украина Алексей Данилов: Как только мы выйдем на границы, даже не представляю, где уже должен быть Путин