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Зеленский провел Ставку: обсудили преодоление воздушных атак и поставки вооружения ВСУ

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Понедельник 08 мая 2023 13:01
Зеленский провел Ставку: обсудили преодоление воздушных атак и поставки вооружения ВСУ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в понедельник, 8 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.

На Ставке участники заслушали данные о последствиях недавних воздушных атак со стороны российских оккупантов и об их преодолении. Также обсудили возможности усиления защиты населения и объектов гражданской и критической инфраструктуры.

Участники заслушали доклады об оперативной ситуации на фронте и планах россиян на ближайшее время. Командующие Объединенных стратегических группировок войск доложили о ходе боевых действий на участках фронта в рамках ответственности оперативно-стратегических группировок войск "Хортица", "Таврия", "Одесса" и "Север".

В ходе заседания проанализировали состояние обеспечения подразделений Сил обороны вооружением и боеприпасами, а также состояние подготовки и комплектования личным составом и техникой бригад.

Отдельно заслушали доклад о поставках артиллерийских боеприпасов и ракет всех типов для нужд украинской армии в текущем году.

В заседании Ставки приняли участие руководитель ОП Андрей Ермак, начальник ГУР Кирилл Буданов, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений. К заседанию присоединились члены Кабмина, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Напомним, Евросовет окончательно утвердил выделение 1 млрд евро на закупку боеприпасов для ВСУ.

Кроме того, в украинской разведке рассказали, как изменились цели российских атак.

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