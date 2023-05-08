Зеленский провел Ставку: обсудили преодоление воздушных атак и поставки вооружения ВСУ
Президент Украины Владимир Зеленский провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в понедельник, 8 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на пресс-службу Офиса президента.
На Ставке участники заслушали данные о последствиях недавних воздушных атак со стороны российских оккупантов и об их преодолении. Также обсудили возможности усиления защиты населения и объектов гражданской и критической инфраструктуры.
Участники заслушали доклады об оперативной ситуации на фронте и планах россиян на ближайшее время. Командующие Объединенных стратегических группировок войск доложили о ходе боевых действий на участках фронта в рамках ответственности оперативно-стратегических группировок войск "Хортица", "Таврия", "Одесса" и "Север".
В ходе заседания проанализировали состояние обеспечения подразделений Сил обороны вооружением и боеприпасами, а также состояние подготовки и комплектования личным составом и техникой бригад.
Отдельно заслушали доклад о поставках артиллерийских боеприпасов и ракет всех типов для нужд украинской армии в текущем году.
В заседании Ставки приняли участие руководитель ОП Андрей Ермак, начальник ГУР Кирилл Буданов, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь СНБО Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений. К заседанию присоединились члены Кабмина, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.
Напомним, Евросовет окончательно утвердил выделение 1 млрд евро на закупку боеприпасов для ВСУ.
Кроме того, в украинской разведке рассказали, как изменились цели российских атак.
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