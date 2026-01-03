Зеленский анонсировал новую встречу с Трампом

По его словам, завтра выезжают в Европу представители генеральных штабов, начальники генеральных штабов и представители других стран милитари-сектора.

"После этого будет встреча лидеров, будут доработаны документы по безопасности. Лидеры будут проговаривать много разных вопросов, но фокус на гарантиях безопасности и на восстановлении", - заявил Зеленский.

Президент добавил, что в течение этих встреч будут встречи с командой президента Трампа, также эти встречи будут в Париже.

"Они будут сутки, а может двое суток. Посмотрим, как пойдет дело. После этого, я думаю, что мы будем готовиться к встрече в США на уровне лидеров в широком кругу. Мы хотели бы, чтобы все это произошло в течение января, до конца января", - заявил президент.

Прошедшая встреча Зеленского и Трампа

В воскресенье, 28 декабря, президенты Украины и США Владимир Зеленский и Дональд Трамп встретились во Флориде. После переговоров лидеры двух стран сделали заявления относительно их результатов. В частности, Трамп сообщил об определенном прогрессе в вопросе Донбасса, добавив, что окончательное решение еще не принято, но стороны приблизились к договоренности.

Президент США также объявил о создании специальной рабочей группы по мирному урегулированию, которая будет работать с высокопоставленными чиновниками США и взаимодействовать с российской стороной.

Зеленский отметил, что мирный план согласован на 90%, а гарантии безопасности от США - на 100%.