Зеленский резко напомнил Уиткоффу, кто в праве говорить о территориях Украины

Украина - суверенное государство, и все территории принадлежат только ей. Поэтому для нее неприемлемо признавать временно оккупированные украинские территории российскими ради мирного соглашения.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Марком Рютте, комментируя последние слова спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа.

Зеленский подчеркнул, что "соответствующие представители" (Уиткофф - ред.) обсуждают вопросы вне своей компетенции. Ведь только Украина может решать судьбу своих территорий.

"Украина - суверенное государство, и все территории принадлежат унитарному государству Украина. Поэтому опять-таки о территории нашего государства может говорить только народ Украины. И вы знаете, что для нас это красные линии признавать любые территории временно оккупированы как не украинские, а российские", - заявил глава государства.

В свою очередь, генсек НАТО Марк Рютте, комментируя ход переговоров по войне РФ против Украины, заявил, что приветствует усилия администрации президента США Дональда Трампа. Однако чиновник подчеркнул, что не будет комментировать промежуточные стадии переговоров.

"Мы оказываем помощь ту, которую мы можем. Но на промежуточных стадиях я не хочу комментировать", - сказал Рютте.

Заявление Уиткоффа относительно территорий

Напомним, 11 апреля специальный представитель президента США Стив Уиткофф встречался с российским диктатором Владимиром Путиным.

Переговоры с главой Кремля Уиткофф назвал "убедительными" и заявил, что они обсудили "шаги, которые могут положить конец войне в Украине".

В частности, спецпосланник подчеркнул, что "ключом" к завершению войны в Украине являются так называемые "пять территорий". В то же время он не предоставил никаких деталей.

"Это мирное соглашение касается так называемых пяти территорий, но в нем есть гораздо больше. Есть протоколы безопасности, есть статья 5 НАТО, много деталей. Это сложная ситуация, которая коренится в некоторых реальных проблемных вещах, происходящих между двумя странами... Я думаю, что мы можем оказаться на пороге чего-то очень, очень важного для мира в целом", - добавил он.