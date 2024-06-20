В Украине упростят установку солнечных батарей: Зеленский раскрыл детали льготной программы

Украинское правительство разработает льготную программу, которая касается установки солнечных батарей и аккумуляторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Правительству поручено немедленно представить программу для стимуляции в Украине установки солнечной генерации и накопителей энергии. Максимально благоприятную программу. Чтобы это по легкости был аналог программы “5-7-9”. Но процент - ноль, ноль годовых в гривне для граждан", - рассказал Зеленский.

Глава государства напомнил, что сегодня, 20 июня, провел заседание Ставки, на которой обсуждалась ситуация в энергетической сфере.

Программа "5-7-9"

Напомним, в Украине с 2020 года действует программа "Доступные кредиты 5-7-9", которая направлена на поддержку малого и среднего бизнеса в стране. В ее рамках предприниматели могут взять в банках кредиты под 9%, 7%, 5% годовых.

Для получения таких кредитов необходимо обратиться в один из украинских банков, который участвует в программе.

Максимальная сумма кредита - 50 млн гривен на срок от 3 до 5 лет.

Недавно премьер Денис Шмыгаль рассказал, что Кабмин расширил действие программы "5-7-9" на строительство генерационных установок.

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