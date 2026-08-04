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Зеленский анонсировал новые операции СБУ против РФ и "очистку" спецслужбы

13:53 04.08.2026 Вт
1 мин
Президент дал Покладу новые четкие задания
aimg Юлия Капитонова
Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)

Служба безопасности Украины должна провести новые операции по ослаблению России, а также очистить собственную внутреннюю структуру.

С таким заявлением выступил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По словам главы государства, 4 августа он заслушал доклад по украинским операциям для противодействия российской агрессии.

Зеленский подтвердил, что хорошие результаты снова демонстрирует Служба безопасности Украины.

"Сегодня я согласовал новые операции. Александр Поклад доложил о приоритетах Службы безопасности Украины на август. Также поручил руководителю СБУ сделать дальнейшие шаги по очистке внутренней структуры Службы от тех, кто работает на себя, а не на Украину", - заявил Зеленский.

На этом фоне президент выразил благодарность всем сотрудникам СБУ, которые действительно защищают государство и его граждан.

Что важно понимать, именно 4 августа завершается 40-дневная операция СБУ по ослаблению России. Ее приказал провести Владимир Зеленский.

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