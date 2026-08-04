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Зеленський анонсував нові операції СБУ проти РФ і "очищення" спецслужби

13:53 04.08.2026 Вт
1 хв
Президент дав Покладу нові чіткі завдання
aimg Юлія Капітонова
Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)

Служба безпеки України повинна провести нові операції для ослаблення Росії, а також очистити власну внутрішню структуру.

З такою заявою виступив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його допис у Telegram.

За словами глави держави, 4 серпня він заслухав доповідь щодо українських операцій із протидії російській агресії.

Зеленський підтвердив, що хороші результати знову демонструє Служба безпеки України.

"Сьогодні я погодив нові операції. Олександр Поклад доповів про пріоритети Служби безпеки України на серпень. Також погодив керівнику СБУ подальші кроки щодо очищення внутрішньої структури Служби від тих, хто працює на себе, а не на Україну", - заявив Зеленський.

На цьому тлі президент висловив вдячність усім співробітникам СБУ, які справді захищають державу та її громадян.

Що важливо розуміти, саме 4 серпня завершується 40-денна операція СБУ для ослаблення Росії. Її наказав провести Володимир Зеленський.

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