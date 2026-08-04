Зеленський анонсував нові операції СБУ проти РФ і "очищення" спецслужби

За словами глави держави, 4 серпня він заслухав доповідь щодо українських операцій із протидії російській агресії.

Зеленський підтвердив, що хороші результати знову демонструє Служба безпеки України.

"Сьогодні я погодив нові операції. Олександр Поклад доповів про пріоритети Служби безпеки України на серпень. Також погодив керівнику СБУ подальші кроки щодо очищення внутрішньої структури Служби від тих, хто працює на себе, а не на Україну", - заявив Зеленський.

На цьому тлі президент висловив вдячність усім співробітникам СБУ, які справді захищають державу та її громадян.

Що важливо розуміти, саме 4 серпня завершується 40-денна операція СБУ для ослаблення Росії. Її наказав провести Володимир Зеленський.