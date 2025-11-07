Зеленский анонсировал массовое производство аналогов дронов Mavic

"Дальше Mavic. Очень важный вопрос. Кроме тех контрактов, которые у нас есть, они проплачиваются, у нас все это работает. Мы искали альтернативы. Альтернативы найдены", - заявил он.

По словам Зеленского, в ближайшее время будет запущено масштабное производство аналогов.

"Будет массовое производство этой альтернативы. Сейчас будут готовиться финансируемые соответствующие контракты", - добавил он.

Что такое Mavic

Mavic - это популярная линейка небольших четырехроторных беспилотных летательных аппаратов (квадрокоптеров), которые производит китайская компания DJI. Эти дроны в первую очередь были разработаны для высококачественной аэрофото- и видеосъемки благодаря своей компактности и передовым камерам.

На сегодня модельный ряд Mavic включает три основные категории: Mini, Air и Mavic 3, каждая из которых предлагает разный баланс портативности и профессиональных возможностей.

Однако, во время полномасштабной российско-украинской войны, эти гражданские дроны приобрели новое, боевое назначение. DJI Mavic стали одними из самых распространенных инструментов разведки на передовой. Они используются для разведки территории, корректировки огня артиллерии, а также для сброса импровизированных боеприпасов.