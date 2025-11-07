Зеленський анонсував масове виробництво аналогів дронів Mavic

"Далі Mavic. Дуже важливе питання. Окрім тих контрактів, які в нас є, вони проплачуються, у нас все це працює. Ми шукали альтернативи. Альтернативи знайдені", - заявив він.

За словами Зеленського, найближчим часом буде запущено масштабне виробництво аналогів.

"Буде масове виробництво цієї альтернативи. Зараз будуть готуватись фінансовані відповідні контракти", - додав він.

Що таке Mavic

Mavic - це популярна лінійка невеликих чотирироторних безпілотних літальних апаратів (квадрокоптерів), які виготовляє китайська компанія DJI. Ці дрони першочергово були розроблені для високоякісної аерофото- та відеозйомки завдяки своїй компактності та передовим камерам.

На сьогодні модельний ряд Mavic включає три основні категорії: Mini, Air і Mavic 3, кожна з яких пропонує різний баланс портативності та професійних можливостей.

Проте, під час повномасштабної російсько-української війни, ці цивільні дрони набули нового, бойового призначення. DJI Mavic стали одними з найбільш поширених інструментів розвідки на передовій. Вони використовуються для розвідування території, коригування вогню артилерії, а також для скидання імпровізованих боєприпасів.