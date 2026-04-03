RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Зеленский анонсировал действенные решения по СЗЧ и контрактам в армии

18:13 03.04.2026 Пт
1 мин
Среди запланированных мероприятий - кадровые шаги и масштабирование экспорта оружия
aimg Екатерина Коваль
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

Президент Владимир Зеленский анонсировал ряд новых решений для усиления украинской пехоты, реформирования контрактной системы и урегулирования вопросов, связанных с самовольным оставлением воинских частей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского.

Что согласовали президент и министр обороны

Зеленский сообщил, что вместе с министром обороны Украины Михаилом Федоровым утвердил ряд приоритетных задач на ближайшие недели. Они касаются нескольких ключевых направлений:

  • усиление украинской пехоты;

  • совершенствование системы контрактов в армии;

  • реагирование на случаи самовольного оставления воинских частей (СЗЧ).

"Меры должны быть такими, которые реально сработают", - подчеркнул президент.

Масштабирование производства оружия

Отдельным направлением работы станет расширение экспортных возможностей украинских производителей оружия и налаживание совместных производств с международными партнерами.

Напомним, проблема самовольного оставления воинских частей (СВЧ) в последнее время активно обсуждается в обществе. Накануне, 30 марта, Генштаб упростил процедуру возвращения военнослужащих, которые ранее самовольно оставили части.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что он "не сторонник жестких мер" в отношении СВЧ.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
