Зеленский анонсировал действенные решения по СЗЧ и контрактам в армии

Президент Владимир Зеленский анонсировал ряд новых решений для усиления украинской пехоты, реформирования контрактной системы и урегулирования вопросов, связанных с самовольным оставлением воинских частей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Владимира Зеленского.
Что согласовали президент и министр обороны
Зеленский сообщил, что вместе с министром обороны Украины Михаилом Федоровым утвердил ряд приоритетных задач на ближайшие недели. Они касаются нескольких ключевых направлений:
усиление украинской пехоты;
совершенствование системы контрактов в армии;
реагирование на случаи самовольного оставления воинских частей (СЗЧ).
"Меры должны быть такими, которые реально сработают", - подчеркнул президент.
Масштабирование производства оружия
Отдельным направлением работы станет расширение экспортных возможностей украинских производителей оружия и налаживание совместных производств с международными партнерами.
Напомним, проблема самовольного оставления воинских частей (СВЧ) в последнее время активно обсуждается в обществе. Накануне, 30 марта, Генштаб упростил процедуру возвращения военнослужащих, которые ранее самовольно оставили части.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что он "не сторонник жестких мер" в отношении СВЧ.
