Зеленський анонсував засідання Радбезу ООН щодо різанини в Бучі
Президент України Володимир Зеленський ініціював засідання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй через воєнні злочини армії РФ на території України, зокрема, в Київській області.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на звернення глави держави.
Президент присвятив традиційне вечірнє звернення подіям у Бучі та інших звільнених містах. Він не тільки анонсував засідання Радбезу Об'єднаних Націй, а й дорікнув тим, хто впродовж років толерував поведінку керівництва РФ.
"Воєнні злочини в Бучі та інших містах будуть предметом розгляду на Раді безпеки ООН у вівторок", – зазначив Зеленський.
Спецпризначенці Нацполіції 2 квітня почали зачистку звільненої від російських окупантів Бучі. Натомість міський голова Бучі Анатолій Федорук розповів, що на вулицях міста лежать тіла вбитих людей, зокрема, підлітків.
До слова, генсек ООН закликав до незалежного розслідування вчинених на території Київської області злочинів.
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