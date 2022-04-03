Генсек ООН закликав до незалежного розслідування військових злочинів Росії під Києвом
Фото: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш (Getty Images)
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловився щодо військових злочинів Російської Федерації під Київською областю. Закликав провести незалежне розслідування, аби притягнути до відповідальності винних.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.
"Я глибоко вражений зображеннями вбитих цивільних осіб у Бучі, Україно. Важливо, щоби незалежне розслідування призвело до ефективного притягнення до відповідальності", - заявив Гутерреш.
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