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Генсек ООН закликав до незалежного розслідування військових злочинів Росії під Києвом

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Неділя 03 квітня 2022 21:26
Генсек ООН закликав до незалежного розслідування військових злочинів Росії під Києвом Фото: генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш висловився щодо військових злочинів Російської Федерації під Київською областю. Закликав провести незалежне розслідування, аби притягнути до відповідальності винних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Я глибоко вражений зображеннями вбитих цивільних осіб у Бучі, Україно. Важливо, щоби незалежне розслідування призвело до ефективного притягнення до відповідальності", - заявив Гутерреш.

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