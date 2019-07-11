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Зеленський анонсував поїздки в Молдову за ID-картками

Новини » Політика    11.07.2019 - 18:05
Зеленський анонсував поїздки в Молдову за ID-картками
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)

Володимир Зеленський і Майа Санду також обговорили питання освітніх потреб української громади в Молдові

Президент України Володимир Зеленський анонсував поїздки в Молдову за ID-карт. Про це повідомив глава держави на брифінгу за підсумками зустрічі з прем'єр-міністром Молдови Майєю Санду.

Також мова йшла про міжлюдських контактах.

"Не бачу проблем, щоб наші громадяни здійснювали взаємні поїздки по внутрішнім ID-картками", - сказав президент.

Також в ході переговорів Володимир Зеленський і Майа Санду обговорили питання освітніх потреб української громади в Молдові.

"Ще одне з питань - забезпечення освітніх потреб української громади в Молдові. На мою думку, важливо зберігати диференційований підхід до українським школам і навчання української мови в Молдові", - заявив Зекленский.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що президент України Володимир Зеленський попросив уряд Молдови посприяти в екстрадиції екс-судді Миколи Чауса. Молдова пообіцяла посприяти цьому процесу.

Крім того, прем'єр-міністр України Володимир Гройсман і прем'єр-міністр Грузії Мамука Бахтадзе підписали угоду про взаємне скасування візових вимог перетині громадянами України і Грузії спільного кордону з ID-карт.

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