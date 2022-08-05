США готують військову допомогу Україні на 1 млрд доларів: що передадуть

США вже працюють над новим пакетом військової допомоги для України. Його розмір, за словами американських чиновників, може становити 1 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами трьох джерел видання Reuters, американський президент Джо Байден ще не підписав указ про новий пакет допомоги, тому його наповнення та вартість ще може змінюватися.