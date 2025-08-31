ua en ru
Зеленский: наша активная защита на Донбассе ежедневно уничтожает оккупантов

Воскресенье 31 августа 2025 20:59
Зеленский: наша активная защита на Донбассе ежедневно уничтожает оккупантов Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Украинские военные продолжают защищать Донецкое направление. ВСУ наносят потери противнику ежедневно.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылками на его вечернее видеообращение.

Глава государства проинформировал, что заслушал доклады военных о ситуации на фронте.

"Прежде всего о Донецком направлении - Покровск, другие важные участки. Мы защищаем наши позиции, и принципиально то, что это активная наша защита - мы уничтожаем оккупанта ежедневно. Спасибо каждому нашему подразделению за стойкость и меткость", - заявил президент.

Также Зеленский сообщил, что Украина работает над тем, чтобы на осень армия имела достаточно необходимого вооружения.

"Будут встречи, будут наши контакты с партнерами, планируем очень активную дипломатическую неделю", - добавил глава государства.

"Хотелки" Путина отвергнуты

Напомним, на днях спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф официально подтвердил, что Россия вынесла на обсуждение "мирное предложение" по Донецкой области.

До этого в СМИ писали, что глава Кремля Владимир Путин на встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске предложил, чтобы ВСУ полностью вышли из Донбасса, а он, якобы, готов в обмен остановить бои в Херсонской и Запорожской областях, а также говорить о выходе россиян из Сумской и Харьковской области.

Отметим, что Зеленский уже неоднократно отверг идею выхода ВСУ из Донбасса. В частности, он говорил, что уступки России без гарантий безопасности откроют путь новой агрессии и риску "третьей войны".

Также неделю назад он высказал мнение, что Россия придумала выход ВСУ из Донбасса, чтобы продавать это своему населению как "победу".

Владимир Зеленский Война в Украине
