Зеленский: наша активная защита на Донбассе ежедневно уничтожает оккупантов
Украинские военные продолжают защищать Донецкое направление. ВСУ наносят потери противнику ежедневно.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылками на его вечернее видеообращение.
Глава государства проинформировал, что заслушал доклады военных о ситуации на фронте.
"Прежде всего о Донецком направлении - Покровск, другие важные участки. Мы защищаем наши позиции, и принципиально то, что это активная наша защита - мы уничтожаем оккупанта ежедневно. Спасибо каждому нашему подразделению за стойкость и меткость", - заявил президент.
Также Зеленский сообщил, что Украина работает над тем, чтобы на осень армия имела достаточно необходимого вооружения.
"Будут встречи, будут наши контакты с партнерами, планируем очень активную дипломатическую неделю", - добавил глава государства.
"Хотелки" Путина отвергнуты
Напомним, на днях спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф официально подтвердил, что Россия вынесла на обсуждение "мирное предложение" по Донецкой области.
До этого в СМИ писали, что глава Кремля Владимир Путин на встрече с президентом США Дональдом Трампом на Аляске предложил, чтобы ВСУ полностью вышли из Донбасса, а он, якобы, готов в обмен остановить бои в Херсонской и Запорожской областях, а также говорить о выходе россиян из Сумской и Харьковской области.
Отметим, что Зеленский уже неоднократно отверг идею выхода ВСУ из Донбасса. В частности, он говорил, что уступки России без гарантий безопасности откроют путь новой агрессии и риску "третьей войны".
Также неделю назад он высказал мнение, что Россия придумала выход ВСУ из Донбасса, чтобы продавать это своему населению как "победу".