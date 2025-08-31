Зеленський: наш активний захист на Донбасі щодня знищує окупантів

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланнями на його вечірнє відеозвернення .

Глава держави поінформував, що заслухав доповіді військових щодо ситуації на фронті.

"Передусім про Донецький напрямок - Покровськ, інші важливі ділянки. Ми захищаємо наші позиції, і принципово те, що це активний наш захист - ми знищуємо окупанта щодня. Дякую кожному нашому підрозділу за стійкість та влучність", - заявив президент.

Також Зеленський поінформував, що Україна працює над тим, аби на осінь армія мала достатньо необхідного озброєння.

"Будуть зустрічі, будуть наші контакти з партнерами, плануємо дуже активний дипломатичний тиждень", - додав глава держави.