Зеленський: наш активний захист на Донбасі щодня знищує окупантів

Неділя 31 серпня 2025 20:59
UA EN RU
Зеленський: наш активний захист на Донбасі щодня знищує окупантів Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Українські військові продовжують боронити Донецький напрямок. ЗСУ завдають втрати противнику щодня.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланнями на його вечірнє відеозвернення.

Глава держави поінформував, що заслухав доповіді військових щодо ситуації на фронті.

"Передусім про Донецький напрямок - Покровськ, інші важливі ділянки. Ми захищаємо наші позиції, і принципово те, що це активний наш захист - ми знищуємо окупанта щодня. Дякую кожному нашому підрозділу за стійкість та влучність", - заявив президент.

Також Зеленський поінформував, що Україна працює над тим, аби на осінь армія мала достатньо необхідного озброєння.

"Будуть зустрічі, будуть наші контакти з партнерами, плануємо дуже активний дипломатичний тиждень", - додав глава держави.

"Хотілки" Путіна відкинуті

Нагадаємо, днями спецпредставник Трампа Стів Віткофф офіційно підтвердив, що Росія винесла на обговорення «мирну пропозицію» щодо Донецької області.

До цього в ЗМІ писали, що глава Кремля Володимир Путін на зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці запропонував, щоб ЗСУ повністю вийшли з Донбасу, а він, нібито, готовий в обмін зупинити бої в Херсонській і Запорізькій областях, а також говорити про вихід росіян з Сумської та Харківської областей.

Відзначимо, що Зеленський вже неодноразово відкидав ідею виходу ЗСУ з Донбасу. Зокрема, він говорив, що поступки Росії без гарантій безпеки відкриють шлях новій агресії і ризику "третьої війни".

Також тиждень тому він висловив думку, що Росія придумала вихід ЗСУ з Донбасу, щоб продавати це своєму населенню як "перемогу".

Володимир Зеленський Війна в Україні
