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Зеленська пройде тест на коронавірус після зустрічі з Байденом

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Четвер 21 липня 2022 21:56
Зеленська пройде тест на коронавірус після зустрічі з Байденом Фото: перша леді США Джілл Байден, перша леді України Олена Зеленська та президент США Джо Байден (facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Іван Носальський

Перша леді України Олена Зеленська пройде повторний тест на COVID-19 після зустрічі з президентом США Джо Байденом і його дружиною Джилл Байден.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

У відомстві зазначають, що Зеленська та інші члени української делегації вже пройшли обов'язковий тест на коронавірус перед зустріччю з Байденами.

При цьому, у зв'язку з хворобою президента США, перша леді України ще раз здасть тест на COVID-19.

"Олена Зеленська двічі вакцинована і отримала бустерну дозу. Почувається добре", - підкреслили в ОП.

Варто зауважити, що Зеленська зустрілася з Джо Байденом і провела переговори з його дружиною Джилл Байден під час свого візиту в Білий дім.

Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, вранці стало відомо, що президент США Джо Байден заразився коронавірусом. Американський лідер отримав позитивний тест.

Пізніше Байден записав відеозвернення, в якому розповів про своє самопочуття.

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