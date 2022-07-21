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Байден захворів на коронавірус

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Вашингтон, Четвер 21 липня 2022 17:35
Байден захворів на коронавірус Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент США Джо Байден заразився коронавірусом. Американський лідер отримав позитивний тест сьогодні вранці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Білий дім.

Байден двічі ревакцинований і поки відчуває дуже легкі симптоми. Після того, як прийшов позитивний тест, він ізолювався в Білому домі.

Президент продовжить працювати онлайн і візьме участь у запланованих заходах через Zoom.

"Він почав приймати Паксловид. Відповідно до рекомендацій CDC, він буде ізольований в Білому домі і продовжить повною мірою виконувати всі свої обов'язки", - йдеться в повідомленні.

Останній попередній тест президента на COVID був зроблений у вівторок, тоді у нього був негативний результат.

Нагадаємо, що 19 липня перша леді України Олена Зеленська відвідала Білий дім і зустрілася з президентом США і його дружиною.

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Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Білий дім Коронавірус
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