Зеленская пройдет тест на коронавирус после встречи с Байденом
Первая леди Украины Елена Зеленская пройдет повторный тест на COVID-19 после встречи с президентом США Джо Байденом и его супругой Джилл Байден.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
В ведомстве отмечают, что Зеленская и остальные члены украинской делегации уже прошли обязательный тест на коронавирус перед встречей с Байденами.
При этом, в связи с болезнью президента США, первая леди Украины еще раз сдаст тест на COVID-19.
"Елена Зеленская дважды вакцинирована и получила бустерную дозу. Чувствует себя хорошо", - подчеркнули в ОП.
Стоит заметить, что Зеленская встретилась с Джо Байденом и провела переговоры с его супругой Джилл Байден во время своего визита в Белый дом.
Напомним, сегодня, 21 июля, утром стало известно, что президент США Джо Байден заразился коронавирусом. Американский лидер получил положительный тест.
Позже Байден записал видеообращение, в котором рассказал о своем самочувствии.
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