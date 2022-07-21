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Зеленская пройдет тест на коронавирус после встречи с Байденом

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Четверг 21 июля 2022 21:56
Зеленская пройдет тест на коронавирус после встречи с Байденом Фото: первая леди США Джилл Байден, первая леди Украины Елена Зеленская и президент США Джо Байден (facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Иван Носальский

Первая леди Украины Елена Зеленская пройдет повторный тест на COVID-19 после встречи с президентом США Джо Байденом и его супругой Джилл Байден.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

В ведомстве отмечают, что Зеленская и остальные члены украинской делегации уже прошли обязательный тест на коронавирус перед встречей с Байденами.

При этом, в связи с болезнью президента США, первая леди Украины еще раз сдаст тест на COVID-19.

"Елена Зеленская дважды вакцинирована и получила бустерную дозу. Чувствует себя хорошо", - подчеркнули в ОП.

Стоит заметить, что Зеленская встретилась с Джо Байденом и провела переговоры с его супругой Джилл Байден во время своего визита в Белый дом.

Напомним, сегодня, 21 июля, утром стало известно, что президент США Джо Байден заразился коронавирусом. Американский лидер получил положительный тест.

Позже Байден записал видеообращение, в котором рассказал о своем самочувствии.

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Джозеф Байден Елена Зеленская Джилл Байден COVID Коронавирус
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