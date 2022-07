Байден записав відео і розповів про своє самопочуття

"Я думаю, ви чули сьогодні вранці, що я отримав позитивний тест на COVID-19. Але у мене подвійне щеплення і подвійний бустер. Симптоми слабкі", - заявив Байден.

Президент додав, що він продовжує багато працювати і не збирається зупинятися. Він подякував усім за турботу і закликав вірити, що все буде добре.

