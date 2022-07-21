Байден записав відео і розповів про своє самопочуття
Президент США Джо Байден захворів коронавірусом. Він записав відеозвернення, в якому більш детально розповів про своє самопочуття.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter голови Сполучених Штатів.
"Я думаю, ви чули сьогодні вранці, що я отримав позитивний тест на COVID-19. Але у мене подвійне щеплення і подвійний бустер. Симптоми слабкі", - заявив Байден.
Президент додав, що він продовжує багато працювати і не збирається зупинятися. Він подякував усім за турботу і закликав вірити, що все буде добре.
An update from me: pic.twitter.com/L2oCR0uUTu— President Biden (@POTUS) July 21, 2022
Нагадаємо, сьогодні, 21 липня, стало відомо, що Байден заразився коронавірусом. Американський лідер отримав позитивний тест сьогодні вранці.
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