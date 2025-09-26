ua en ru
Как выглядит идеальный бомбер на осень: жена Решетника показала модный "лук"

Пятница 26 сентября 2025 07:14
Кристина Решетник (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Супруга телеведущего Григория Решетника Кристина продемонстрировала стильный образ, в котором удачно сочетаются спортивные элементы, кэжуал и утонченные акценты.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на ее Instagram.

Какой "лук" выбрала Кристина Решетник

Бомбер

Центральным элементом образа стал укороченный бежевый бомбер. Такая верхняя одежда не только придает образу актуальности, но и создает ощущение легкости и комфорта.

Светлый оттенок бежевого удачно подчеркивает общую теплую гамму, а фасон бомбера, немного объемный и одновременно лаконичный, прекрасно вписывается в современный городской стиль.

Юбка

Не менее интересной деталью стал низ - короткая юбка в тон к бомберу. Однако главная изюминка здесь - второй слой: из-под подола выглядывает ткань с клетчатым принтом, напоминающая тартан.

Этот неожиданный элемент придает образу игривости, динамики и одновременно намекает на британские модные традиции.

Футболка или лонгслив

Под бомбер Кристина надела базовую коричневую футболку с круглым вырезом, которую в более прохладные дни можно заменить лонгсливом или гольфом-водолазкой. Нижний слой создает приятный визуальный контраст с бежевыми вещами и акцентирует внимание на фигуре.

Такая комбинация - практичная, но одновременно элегантная, подходящая как для прогулок, так и для неформальных встреч в городе.

Аксессуары

Образ дополнен стильной, но ненавязчивой сумкой через плечо. Аксессуар идеально вписывается в общую стилистику – минимализм с характером. Именно благодаря таким деталям облик выглядит завершенным и гармоничным.

Обувь

Образ Кристины дополняет обувь, которая сразу бросается в глаза - это трендовые сапоги-"казаки", или ковбойские ботинки, вновь вернувшиеся на модные подиумы. Их заостренный носок и характерные детали придают луку легкую дерзость.

Такая пара идеально сочетается с короткой юбкой, подчеркивая ноги и создавая баланс между женственностью и уверенностью. Эта обувь - удачный выбор для тех, кто хочет выглядеть стильно, но не слишком формально.

Кристина Решетник в очередной раз доказала, что разбирается в модных тенденциях и умеет сочетать базовые вещи с интересными акцентами.

Ее образ - удачный пример того, как даже в повседневном стиле можно выглядеть стильно, выразительно и современно. Такой лук легко адаптировать под осенью, сделав его еще и практическим решением для ежедневного гардероба.

