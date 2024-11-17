"Зеленые" избрали своего кандидата в канцлеры Германии

Напомним, в начале ноября в Германии распалась правящая коалиция. Это произошло после того, как канцлер ФРГ Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера, являющегося представителем партии СДПГ.

После него были уволены все министры по СДПГ, и 8 ноября президент Германии Франк-Вальтер Штайнмацер отдал министрам удостоверение об увольнении.

Отметим, что вчера Spiegel заявил, что в партии Шольца призвали выдвинуть кандидатом на должность канцлера министра обороны Бориса Писториуса.

Подробнее о распаде коалиции - читайте в материале РБК-Украина.

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