"Зелені" обрали свого кандидата в канцлери Німеччини

Нагадаємо, на початку листопада в Німеччині розпалася правляча коаліція. Це сталося після того, як канцлер ФРН Олаф Шольц звільнив міністра фінансів Крістіана Лінднера, який є представником партії СДПН.

Після нього були звільнені всі міністри з СДПН, і 8 листопада президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмацер віддав міністрам посвідчення про звільнення.

Зауважимо, що вчора Spiegel заявив, що у партії Шольца закликали висунути кандидатом на посаду канцлера міністра оборони Бориса Пісторіуса.

Детальніше про розпад коаліції - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.