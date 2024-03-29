"Зеленые" электростанции может ожидать дефолт в случае отмены поддержки через "Укрэнерго", - инвесторы

Предприятия зеленой энергетики будут иметь высокий риск финансового дефолта при остановке поддержки отрасли через компанию "Укрэнерго", поскольку это нарушит гарантированность поступлений и предприятия зеленой энергетики не смогут рассчитываться по кредитам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора Европейско-украинского энергетического агентства (ЕУЭА) Анастасию Верещинскую.

"Инициатива, хоть и не нова для нас всех, но достаточно рискованная… Многие производители ВИЭ имеют кредиты. И эти кредиты, финансирование было привлечено на текущей схеме движения средств и выплате ВИЭ компенсации именно за счет тарифа ОСП ("Укрэнерго")", - сказала Верещинская.

По ее словам, изменение существующего механизма поддержки отрасли зеленой энергетики потенциально может привести к нарушению требований по выплате кредитов, привлекаемых на строительство зеленых электростанций.

"Соответственно могут быть какие-то технические дефолты операторов ВИЭ", - отметила директор ЕУЭА.

Она отметила, что выделение из тарифа на передачу "Укрэнерго" механизма поддержки отрасли ВИЭ приведет к тому, что потребители электроэнергии будут иметь возможность уклоняться от уплаты необходимого платежа или отменят соответствующее требование в судебном порядке.

"Мы видим, что потенциально может быть повышен шанс на блокировку таких платежей по зеленому тарифу через суды. Потому что отдельная схема оплаты ВИЭ надбавки делает ее достаточно легкой целью для блокирования через суды", - пояснила Верещинская.

Также она выразила сомнение, что государство как-то будет обеспечивать платежную дисциплину потребителей электроэнергии в случае выделения поддержки отрасли ВИЭ на отдельный счет.

"Мы будем против любых инициатив, которые будут ухудшать поступление средств в предприятия ВИЭ за сгенерированную электроэнергию. Это фундаментальная наша позиция", - подчеркнула Верещинская.

Также она напомнила, что инвесторы в отрасль ВИЭ проходили несколько этапов обещаний со стороны государства, в частности, правительства, что условия работы для отрасли меняться и ухудшаться не будут, однако на самом деле все шло по негативному сценарию.

Напомним, как сообщалось, в Европейской бизнес-ассоциации считают, что изменение условий стимулирования развития отрасли зеленой энергетики является нарушением ранее предоставленных инвесторам гарантий и вредит возможности страны привлекать новые инвестиции.