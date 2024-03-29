"Зелені" електростанції може очікувати дефолт у разі скасування підтримки через "Укренерго", - інвестори

Підприємства зеленої енергетики будуть мати високий ризик фінансового дефолту у разі зупинки підтримки галузі через компанію "Укренерго", оскільки це порушить гарантованість надходжень і підприємства зеленої енергетики не зможуть розраховуватись за кредитами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Європейсько-українського енергетичного агентства (ЄУЕА) Анастасію Верещинську.

"Ініціатива, хоч і не нова для нас усіх, але доволі ризикована… Багато з виробників ВДЕ мають кредити. І ці кредити, фінансування було залучене на поточній схемі руху коштів та виплаті ВДЕ компенсації саме за рахунок тарифу ОСП ("Укренерго")", - сказала Верещинська.

За її словами, зміна існуючого механізму підтримки галузі зеленої енергетики потенційно може призвести до порушення вимог щодо виплати кредитів, які залучались на будівництво зелених електростанцій.

"Відповідно, можуть бути якісь технічні дефолти операторів ВДЕ", - зазначила директор ЄУЕА.

Вона зазначила, що виокремлення з тарифу на передачу "Укренерго" механізму підтримки галузі ВДЕ призведе до того, що споживачі електроенергії матимуть можливість ухилятися від сплати необхідного платежу або ж скасують відповідну вимогу в судовому порядку.

"Ми бачимо, що потенційно може бути підвищений шанс на блокування таких платежів за зеленим тарифом через суди. Тому що окрема схема оплати ВДЕ надбавки робить її доволі легкою ціллю для блокування через суди", - пояснила Верещинська.

Також вона виразила сумнів, що держава буде якось забезпечувати платіжну дисципліну споживачів електроенергії у разі виокремлення підтримки галузі ВДЕ на окремий рахунок.

"Ми будемо проти будь-яких ініціатив, які будуть погіршувати надходження коштів до підприємств ВДЕ за згенеровану електроенергію. Це фундаментальна наша позиція", - підкреслила Верещинська.

Також вона нагадала, що інвестори в галузь ВДЕ проходили декілька етапів обіцянок з боку держави, зокрема уряду, що умови роботи для галузі змінюватися та погіршуватися не будуть, однак насправді все йшло за негативним сценарієм.

Нагадаємо, як повідомлялося, в Європейській бізнес асоціації вважають, що зміна умов стимулювання розвитку галузі зеленої енергетики є порушенням раніше наданих інвесторам гарантій та шкодить можливості країни залучати нові інвестиції.