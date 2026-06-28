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"Зеленые человечки" РФ могут угрожать странам НАТО

18:55 28.06.2026 Вс
3 мин
Следующей целью Кремля могут стать страны Балтии
aimg Сергей Козачук
"Зеленые человечки" РФ могут угрожать странам НАТО Фото: "зеленые человечки" РФ могут появиться на границах НАТО (Getty Images)
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Российский диктатор Владимир Путин стал заложником собственной неудачи в Украине и будет стремиться к эскалации, а Россия способна продолжать войну еще несколько лет.

Об этом заявил глава Агентства внешней разведки Польши полковник Павел Шота, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью изданию Rzeczpospolita.

Угроза для восточного фланга НАТО и планы Путина

По словам руководителя польской гражданской разведки, реальная военная угроза для Варшавы исходит, прежде всего, со стороны РФ, которая рассматривает Польшу и страны восточного фланга НАТО как препятствие для своих имперских целей.

Москва готова пожертвовать благосостоянием граждан и собственной экономикой, чтобы завершить войну победой - для Путина это стало якобы "делом чести".

"Видя, что происходит в Украине, и как война России сейчас идет не очень хорошо, есть дополнительный элемент беспокойства, что Москва может еще больше обострить ситуацию", - подчеркнул Шота.

Риск провокаций с "зелеными человечками"

Польское разведывательное управление подтверждает, что сейчас рассматриваются сценарии российских провокаций против стран Балтии или Польши.

В частности, не исключаются операции с участием так называемых "зеленых человечков" - русских военных без опознавательных знаков.

Глава ведомства добавил, что Россия систематически смещает "красные линии" и проверяет реакцию НАТО. Поскольку Альянс преимущественно отвечает политически, для Москвы цена таких провокаций остается низкой, что лишь побуждает ее к дальнейшей эскалации.

В то же время беспокойство вызывает и Беларусь, которая подпадает под растущий контроль Кремля.

Там строятся объекты для развертывания систем доставки ядерного оружия, включая комплекс "Орешник". Однако Варшава уверяет, что не будет оставаться пассивной и владеет инструментами для наступательных операций, в том числе в киберпространстве.

Угроза эскалации со стороны РФ

Россия может готовить военные и гибридные провокации на восточном фланге НАТО, чтобы протестировать единство Запада на фоне дальнобойных ударов Украины.

Напомним, ранее The Guardian писало о планах России устроить провокации против НАТО в ближайшее время. По данным разведки, Кремль стремится проверить готовность США защищать самых маленьких членов блока, в частности, страны Балтии или Польшу.

Премьер-министр Польши Дональд Туск также подтвердил, что ситуация очень нестабильна и в ближайшие месяцы ожидаются различные виды эскалации.

В то же время глава МИД Польши Радослав Сикорский заверил, что пока Украина успешно сопротивляется, у России нет сил для успешной атаки.

Однако Сикорский пригрозил Путину последствиями в случае нападения на НАТО и предположил, что РФ может устроить операцию под чужим флагом для получения повода для удара. По его словам, наиболее уязвимыми сейчас чувствуют Эстония, Латвия и Литва, в адрес которых раздаются угрозы из Москвы.

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