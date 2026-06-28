"Зелені чоловічки" РФ можуть загрожувати країнам НАТО
Російський диктатор Володимир Путін став заручником власної невдачі в Україні й прагнутиме ескалації, а Росія здатна продовжувати війну ще кілька років.
Про це заявив голова Агентства зовнішньої розвідки Польщі полковник Павел Шота, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю виданню Rzeczpospolita.
Загроза для східного флангу НАТО та плани Путіна
За словами керівника польської цивільної розвідки, реальна військова загроза для Варшави виходить насамперед з боку РФ, яка розглядає Польщу та країни східного флангу НАТО як перешкоду для своїх імперських цілей.
Москва готова пожертвувати добробутом громадян та власною економікою, щоб завершити війну перемогою - для Путіна це стало нібито "справою честі".
"Бачачи, що відбувається в Україні, і як війна Росії зараз йде не дуже добре, є додатковий елемент занепокоєння, що Москва може ще більше загострити ситуацію", - наголосив Шота.
Ризик провокацій із "зеленими чоловічками"
Польське Розвідувальне управління підтверджує, що наразі розглядаються сценарії російських провокацій проти країн Балтії або Польщі.
Зокрема, не виключаються операції за участю так званих "зелених чоловічків" - російських військових без розпізнавальних знаків.
Очільник відомства додав, що Росія систематично зміщує "червоні лінії" та перевіряє реакцію НАТО. Оскільки Альянс переважно відповідає політично, для Москви ціна таких провокацій залишається низькою, що лише спонукає її до подальшої ескалації.
Водночас занепокоєння викликає і Білорусь, яка підпадає під дедалі більший контроль Кремля.
Там будуються об'єкти для розгортання систем доставки ядерної зброї, включаючи комплекс "Орешник". Проте Варшава запевняє, що не залишатиметься пасивною і володіє інструментами для наступальних операцій, зокрема в кіберпросторі.
Загроза ескалації з боку РФ
Росія може готувати військові та гібридні провокації на східному фланзі НАТО, щоб протестувати єдність Заходу на тлі далекобійних ударів України.
Нагадаємо, раніше The Guardian писало про плани Росії влаштувати провокації проти НАТО найближчим часом. За даними розвідки, Кремль прагне перевірити готовність США захищати найменших членів блоку, зокрема країни Балтії або Польщу.
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також підтвердив, що ситуація є дуже нестабільною і в найближчі місяці очікуються різні види ескалації.
Водночас глава МЗС Польщі Радослав Сікорський запевнив, що поки Україна успішно чинить опір, Росія не має сил для успішної атаки.
Проте Сікорський погрозив Путіну наслідками у разі нападу на НАТО та припустив, що РФ може влаштувати операцію під чужим прапором для отримання приводу для удару. За його словами, найбільш вразливими зараз почуваються Естонія, Латвія та Литва, на адресу яких лунають погрози з Москви.