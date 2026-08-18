Зеленая вода и пена у берегов: что происходит с Днепром и насколько это опасно

В Днепре в последние дни изменился цвет воды, а у берегов появилась пена. Это может быть связано с активным размножением микроскопических водорослей и цианобактерий, однако, для определения конкретных причин специалисты отобрали пробы воды на лабораторный анализ.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА.
Главное:
В Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА объясняют, что изменение цвета воды летом связано с явлением, называемым "цветением" воды. Это не буквальное цветение водоема, а массовое размножение микроскопических организмов, из-за которого вода может приобретать зеленый, сине-зеленый, желтовато-бурый и другие оттенки.
Активному развитию водорослей способствует сочетание природных и антропогенных факторов. Одно из ключевых - избыток биогенных веществ, в частности соединений азота и фосфора.
Важны также погодные и гидрологические условия: длительная жара, прогревание воды, слабое течение и застойные участки создают благоприятную среду для быстрого размножения водорослей.
Появление пены у берегов также может быть связано с массовым развитием и последующим отмиранием водорослей.
После отмирания значительного количества биомассы начинается активное разложение органического вещества. Природные органические соединения и продукты разложения могут накапливаться у берегов и вызывать неприятный запах.
Под действием волн и ветра эти органические вещества способствуют образованию пены, которая скапливается в местах с меньшей скоростью течения.
В то же время в КГГА отмечают, что само появление пены не является достаточным основанием утверждать, что водоем загрязнен химическими веществами. Для установления конкретных обстоятельств нужны лабораторные исследования.
После массового отмирания водорослей их биомасса разлагается и потребляет растворенный в воде кислород. Это может усугублять условия существования рыбы и других водных организмов.
При значительном дефиците кислорода это может приводить к гибели водных организмов.
Такие процессы наблюдаются и в Киевском водохранилище, воды которого поступают в Днепр.
Специалисты Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА совместно с КП "Плесо" продолжают мониторить состояние водных объектов столицы.
Специалисты испытательной химической лаборатории КП "Плесо" уже выехали на место и отобрали пробы воды для детального лабораторного анализа. В случае выявления признаков загрязнения, город обещает дополнительно проинформировать.
Кроме того, город обратился в Государственное агентство водных ресурсов Украины и Бассейновое управление водных ресурсов среднего Днепра для координации дальнейших действий, усиления мониторинга и оценки ситуации.
В КГГА подчеркивают, что "цветение" является сигналом об изменениях экологического равновесия водоема. Поэтому ситуацию необходимо оценивать комплексно - не только в пределах столицы, а во всем бассейне Днепра.
Напомним, Днепр, как и многие другие реки Украины, страдает от загрязнения, последствий военных действий и изменений водного режима. Эксперты объясняют, что "цветение" воды влечет за собой сочетание высокой температуры, избытка питательных веществ и застоя воды, а для уменьшения этого явления необходимо улучшать работу очистных сооружений и сокращать загрязнения с сельскохозяйственных угодий.
Также РБК-Украина рассказывало, что только 57% природных водоемов и 37% существенно измененных рек и озер в Украине имеют хорошее экологическое состояние. Основными проблемами остаются загрязнения, смена русел и водного режима, последствия войны и изменение климата, а для улучшения ситуации необходимы модернизация очистных сооружений и уменьшение использования удобрений.