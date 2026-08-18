Зеленая вода и пена у берегов: что происходит с Днепром и насколько это опасно

Главное: Зеленый цвет и пена: В Днепре позеленела вода, а у берегов появилась пена, вызванная активным размножением микроскопических водорослей и цианобактерий.

В Днепре позеленела вода, а у берегов появилась пена, вызванная активным размножением микроскопических водорослей и цианобактерий. Причины явления: Массовому развитию водорослей способствуют жаркая погода, слабое течение, застой воды и избыток фосфора и азота.

Массовому развитию водорослей способствуют жаркая погода, слабое течение, застой воды и избыток фосфора и азота. Происхождение пены: Пена и неприятный запах возникают из-за отмирания биомассы водорослей и ее разложения под действием ветра и волн. В КГГА отмечают, что сама по себе пена еще не свидетельствует о химическом загрязнении.

Пена и неприятный запах возникают из-за отмирания биомассы водорослей и ее разложения под действием ветра и волн. В КГГА отмечают, что сама по себе пена еще не свидетельствует о химическом загрязнении. Угроза для фауны: Разложение водорослей активно потребляет кислород из воды, что при стремительном дефиците может привести к удушью и гибели рыбы.

Разложение водорослей активно потребляет кислород из воды, что при стремительном дефиците может привести к удушью и гибели рыбы. Лабораторный анализ: Специалисты КП "Плесо" уже отобрали пробы воды для химического исследования. Ситуацию мониторят вместе с госорганами по всему бассейну реки.

Почему вода стала зеленой

В Департаменте защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА объясняют, что изменение цвета воды летом связано с явлением, называемым "цветением" воды. Это не буквальное цветение водоема, а массовое размножение микроскопических организмов, из-за которого вода может приобретать зеленый, сине-зеленый, желтовато-бурый и другие оттенки.

Активному развитию водорослей способствует сочетание природных и антропогенных факторов. Одно из ключевых - избыток биогенных веществ, в частности соединений азота и фосфора.

Важны также погодные и гидрологические условия: длительная жара, прогревание воды, слабое течение и застойные участки создают благоприятную среду для быстрого размножения водорослей.

Откуда взялась пена

Появление пены у берегов также может быть связано с массовым развитием и последующим отмиранием водорослей.

После отмирания значительного количества биомассы начинается активное разложение органического вещества. Природные органические соединения и продукты разложения могут накапливаться у берегов и вызывать неприятный запах.

Под действием волн и ветра эти органические вещества способствуют образованию пены, которая скапливается в местах с меньшей скоростью течения.

В то же время в КГГА отмечают, что само появление пены не является достаточным основанием утверждать, что водоем загрязнен химическими веществами. Для установления конкретных обстоятельств нужны лабораторные исследования.

Может ли это навредить рыбе

После массового отмирания водорослей их биомасса разлагается и потребляет растворенный в воде кислород. Это может усугублять условия существования рыбы и других водных организмов.

При значительном дефиците кислорода это может приводить к гибели водных организмов.

Такие процессы наблюдаются и в Киевском водохранилище, воды которого поступают в Днепр.

В Днепре взяли пробы воды

Специалисты Департамента защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА совместно с КП "Плесо" продолжают мониторить состояние водных объектов столицы.

Специалисты испытательной химической лаборатории КП "Плесо" уже выехали на место и отобрали пробы воды для детального лабораторного анализа. В случае выявления признаков загрязнения, город обещает дополнительно проинформировать.

Кроме того, город обратился в Государственное агентство водных ресурсов Украины и Бассейновое управление водных ресурсов среднего Днепра для координации дальнейших действий, усиления мониторинга и оценки ситуации.

В КГГА подчеркивают, что "цветение" является сигналом об изменениях экологического равновесия водоема. Поэтому ситуацию необходимо оценивать комплексно - не только в пределах столицы, а во всем бассейне Днепра.