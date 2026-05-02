"Зеленая" ловушка Пекина: как солнечные панели стали угрозой для безопасности ЕС

Пекин фактически захватил глобальный рынок возобновляемой энергии, говорится в масштабном исследовании ведущих экспертов. Сегодня Китай контролирует львиную долю производства компонентов, без которых невозможен энергетический переход Запада.

Масштабы доминирования КНР поражают:

90% мирового производства солнечных модулей;

более 80% рынка ветровых турбин;

80% производства аккумуляторных элементов;

полный контроль над цепочками поставок редкоземельных металлов.

Соавтор отчета Майкл Коллинз, бывший топ-чиновник по нацбезопасности Британии, предупреждает: правительства "впадают в спячку". Они внедряют китайское оборудование, не учитывая скрытые угрозы.

Какие есть сценарии угроз

Один из самых опасных - возможность масштабной дистанционной атаки. Эксперты указывают на наличие так называемых "выключателей". Это программное обеспечение, которое позволяет Пекину одним нажатием кнопки вывести из строя солнечные панели или ветряки в другой части мира.

Особое внимание уделили инверторам. Эти устройства соединяют "зеленые" станции с общей энергосетью. Китайские кибер-специалисты почти наверняка имеют доступ к их программному коду.

Еще один риск - политическое давление со стороны США. Вашингтон может потребовать от Европы полного демонтажа китайской техники. В случае отказа европейцам грозят санкции или уменьшение американской помощи в сфере безопасности. Британия уже прошла этот путь, запретив оборудование Huawei для сетей 5G после давления штатов.

Почему возобновляемые источники стали ловушкой

После начала войны в Иране мир пережил второй энергетический шок за пять лет. Политики, в частности еврокомиссар Дан Йоргенсен, уверяли: ветер и солнце безопаснее нефти. Они не зависят от волатильности цен, но реальность оказалась другой.

"Мы не хотим заменять импорт ископаемого топлива зависимостью от китайских низкоуглеродных технологий", - подчеркивает Коллинз.

Некоторые европейские страны уже начали действовать самостоятельно. Например, Великобритания недавно заблокировала строительство завода китайских турбин в Шотландии.

Также спецслужбы Британии посоветовали изъять компоненты государственной компании КНР из национальной электросети, а Италия на последних государственных аукционах требовала, чтобы солнечные модули были не китайского производства.

Китайские чиновники все обвинения отвергают. Они заявляют, что Пекин не использует экологические товары для политической выгоды. По их мнению, дешевые панели лишь помогают миру бороться с изменением климата.