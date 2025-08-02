Здоровье Путина хуже его системы, но с уходом диктатора изменений не будет, - ГУР

"Их система довольно таки крепкая... Здоровье Путина хуже, чем его система, но с уходом самого лидера российского государства там ничего не изменится. Они выстроили систему так, что следующий преемник, будет находиться в той парадигме. И это как минимум", - сказал он.

Мосейчук напомнила, что в 2022 году в информационном пространстве обсуждали операцию "Преемник". Буданов отметил, что Москва подготовлена к возможной смене главы Кремля, несмотря на то, что кандидатуры могут меняться.

"То, что они меняют эти кандидатуры - определенное время проходит, разные же все же события происходят. Но в этом же и есть вся проблема, что концептуально все просчитано. И преемник, который из-за стечения каких-либо обстоятельств, к примеру, сейчас приходит, он ничего не изменит. Все будет двигаться именно так, как и было", - заявил Буданов.

В качестве примера руководитель ГУР назвал тоталитарный режим в Северной Корее, который держится с 1950-х годов. В Пхеньяне системно подходят к подготовке преемников.

"В России вырос уже целый класс людей, которые родились при президенте Путине, которые живут при президенте Путине, которые, в принципе, многие уже и погибли при нем. И они не представляют другой жизни. Поэтому система там, к сожалению, для нас довольно таки стала", - добавил он.