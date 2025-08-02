Здоров'я Путіна гірше за його систему, але з відходом диктатора змін не буде, - ГУР

"Їх система досить таки міцна... Здоров'я Путіна гірше, ніж його система, але з відходом самого лідера російської держави там нічного не зміниться. Вони вибудували систему так, що наступний наступник, буде знаходитись в тій парадигмі. І це як мінімум", - сказав він.

Мосейчук нагадала, що у 2022 році в інформаційному просторі обговорювали операцію "Преемник". Буданов зазначив, що Москва підготовлена до можливої зміни очільника Кремля, попри те, що кандидатури можуть змінюватися.

"Те, що вони змінюють ці кандидатури - певний час проходить, різні ж все ж таки події відбуваються. Але в цьому ж і є вся проблема, що концептуально все прораховано. І наступник, який через збіг будь-яких обставин, до прикладу, зараз приходить, він нічого не змінить. Все буде рухатись саме так, як і було", - заявив Буданов.

Як приклад керівник ГУР назвав тоталітарний режим у Північній Кореї, який тримається з 1950-х роках. У Пхеньяні системно підходять до підготовки наступників.

"В Росії виріс вже цілий клас людей, які народилися при президенті Путіні, які живуть при президенті Путіні, які, в принципі, багато хто вже і загинув при ньому. І вони не уявляють іншого життя. Тому система там, на жаль, для нас досить таки стала", - додав він.