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Я удивлен, что венгры так откровенно "палятся" со своими заявлениями по поводу войны, - Кулеба

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Киев, Пятница 30 декабря 2022 09:31
Я удивлен, что венгры так откровенно "палятся" со своими заявлениями по поводу войны, - Кулеба Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не удивлен позицией Венгрии по отношению к России. Однако его удивили откровенные заявления венгерского руководства о войне.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

"Я вообще не был удивлен. Я удивлен только тем, что они так откровенно "палятся" своими заявлениями. Как вот последнее заявление Орбана: прекратите поставки оружия и прекратится война", - заявил министр.

Кулеба подчеркнул, что Венгрия на уровне ЕС не смогла заблокировать необходимые для Украины решения, лишь мелкие санкционные нюансы, в частности "спасла" некоторых россиян и бизнесы. По словам главы МИД, это борьба Венгрии с Еврокомиссией, поскольку "они воюют за свои деньги и иногда в этой борьбе они берут Украину в заложники".

При этом министр считает, что скандальные заявления венгерского премьер-министра Виктора Орбана по поводу войны в Украине связаны с его идеологическими совпадениями с главой Кремля Владимиром Путиным.

"У меня нет каких-либо стратегических беспокойств по этому поводу, потому что после победы Украины российский фактор исчезнет из венгерской политики и будут звучать другие заявления", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, ранее глава МИД Венгрии заявил, что его страна будет блокировать введение ограничений цен на российский газ на уровне ЕС.

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