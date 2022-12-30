ua ru
Пт, 30 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Я здивований, що угорці так відверто "паляться" зі своїми заявами щодо війни, - Кулеба

Новость на русском →
Київ, П'ятниця 30 грудня 2022 09:31
Я здивований, що угорці так відверто "паляться" зі своїми заявами щодо війни, - Кулеба Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Юрченко

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не здивований позицією Угорщини щодо Росії. Проте його здивували відверті заяви угорського керівництва про війну.

Про це він розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

"Я взагалі не був здивований. Я здивований тільки тим, що вони так відверто "паляться" своїми заявами. Як-ось остання заява Орбана: припиніть постачання зброї і припиниться війна", - заявив міністр.

Кулеба наголосив, що Угорщина на рівні ЄС не змогла заблокувати необхідні для України рішення, лише дрібні санкційні нюанси, зокрема "врятувала" деяких росіян та бізнеси. За словами глави МЗС, це боротьба Угорщини з Єврокомісією, оскільки "вони воюють за свої гроші і іноді в цій боротьбі вони беруть Україну в заручники".

При цьому міністр вважає, що скандальні заяви угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана щодо війни в Україні пов'язані з його ідеологічними збігами з головою Кремля Володимиром Путіним.

"У мене немає якихось стратегічних занепокоєнь з цього приводу, тому що після перемоги України російський фактор зникне з угорської політики і лунатимуть інші заяви", - підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Угорщини заявив, що його країна буде блокувати введення обмежень цін на російський газ на рівні ЄС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Угорщина МИД Украины Дмитро Кулеба Війна в Україні Російська Федерація
NEWS
Прорив ЗСУ в районі Кремінної та кульмінація російського наступу на Бахмут: карти боїв
Прорив ЗСУ в районі Кремінної та кульмінація російського наступу на Бахмут: карти боїв
DAILY
Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Дмитро Кулеба: Росію треба запхати в її кордони та закрити на замок