Жителя Днепра приговорили к 5 тюрьмы годам за то, что сливал врагу данные о ВСУ

Жителя Днепра приговорили к 5 годам лишения свободы за несанкционированное распространение информации о перемещении Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Офиса генерального прокурора.

Мужчину признали виновным в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований и приговорили к 5 годам лишения свободы.

Также мужчина сливал информацию о перемещении ВСУ и военной техники на территории Днепра. Расследование осуществлялось СБУ в Днепропетровской области.

"Мужчина с помощью переписки в мессенджере "Telegram" передавал администраторам пророссийских каналов в социальных сетях видеозаписи с дислокацией подразделений Нацгвардии", - говорится в сообщении.

Напомним, что к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества приговорили жительницу Николаева, которая по заданию спецслужб РФ добровольно в апреле и мае 2022 года собирала информацию о местах дислокации ВСУ.

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