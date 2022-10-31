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Штурмовали "Азовсталь". Семи боевикам "ДНР" объявили подозрение в госизмене

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Мариуполь, Понедельник 31 октября 2022 13:28
Штурмовали "Азовсталь". Семи боевикам "ДНР" объявили подозрение в госизмене Фото: предателям, штурмовавшим "Азовсталь", объявили подозрение (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Правоохранители разоблачили семерых боевиков так называемой "ДНР", принимавших участие в штурме "Азовстали" в Мариуполе. Им объявили подозрение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, шесть граждан Украины и так называемый "министр внутренних дел ДНР" перешли на сторону врага и сотрудничали с агрессором. Последний ранее занимал должность начальника отдела по борьбе с торговлей людьми ГУ МВД Украины в Донецкой области.

Предатели присоединились к незаконным формированиям. В мае 2022 года они в составе "спецподразделения КАСКАД МВД ДНР" штурмовали мариупольскую "Азовсталь", которую обороняли украинские защитники. Боевики также руководили захватом украинских бойцов в плен.

Против семи боевиков возбудили уголовное дело и объявили подозрение в государственной измене, а также участии в не предусмотренных законом вооруженных формированиях и нападении на предприятия (ч. 1 ст. 111 (в ред. 2014), ч. 2 ст. 111, ч. 3, 4 статьи 260 УК Украины).

Штурмовали &quot;Азовсталь&quot;. Семи боевикам &quot;ДНР&quot; объявили подозрение в госизмене

Фото: предателям, штурмовавшим "Азовсталь", объявили подозрение (t.me/pgo_gov_ru)

Напомним, ранее двум бывшим полицейским из Волчанска (Харьковская область) объявили подозрение в государственной измене. Они во время оккупации работали на врага.

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