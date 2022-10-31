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Собирала информацию о ВСУ. Жительницу Николаева осудили на 15 лет

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Понедельник 31 октября 2022 16:57
Собирала информацию о ВСУ. Жительницу Николаева осудили на 15 лет Фото: жительницу Николаева осудили на 15 лет за сбор информации о ВСУ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

К 15 годам заключения с конфискацией имущества приговорили жительницу Николаева, которая по заданию спецслужб РФ добровольно в апреле и мае 2022 года собирала информацию о местах дислокации ВСУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Прокуроры в суде доказали, что эту информацию она передавала своему "куратору". Также женщина по заданию представителей страны-агрессора арендовала на собственное имя квартиру для диверсионно-разведывательной группы. От "заказчика" она получила на собственную банковскую карту 50 тысяч гривен, часть из которых предназначалась ей лично за предоставленные ею услуги.

По публичному обвинению Николаевской областной прокуратуры она признана виновной в государственной измене. В настоящее время осужденная находится под стражей.

Ранее мы писали, что в Волчанске Харьковской области двое бывших полицейских перешли на сторону России и работали на оккупантов. Им объявили подозрение за государственную измену.

Также сообщалось, что правоохранители разоблачили семерых боевиков так называемой "ДНР", которые принимали участие в штурме "Азовстали" в Мариуполе. Им объявили подозрение.

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